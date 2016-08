FOTO: Tako so pokopali ustreljenega policista in zdravnika

Od policista so se poslovili na vremskem Britofu. Foto: Marko Feist

V novi domovini je našel delo, ljubezen, prijatelje ... in kruto, prezgodnjo smrt. Od njega so se številni poslovili v brvnih oblekah, značilnih za njegovo rodno Mehiko. Foto: Jaroslav Jankovič

SLOVO V BARVAH IN TJULNI

DIVAČA, KOPER – Teden se je začel z grozljivim strelskim pohodom v izolski bolnišnici, v katerem je Darko Gregorič umoril zdravnika Luisa Guillerma Martineza Bustamanteja in policista Iva Žnidarčiča, ranil še enega policista, Ljuba Krajnca, ter na koncu sam umrl v toči krogel. In v črnini se je končal. K večnemu počitku so včeraj položili obe žrtvi.

