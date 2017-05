FOTO: Tako škodo je povzročil požar dvorani Tabor

LJUBLJANA –V petek okoli 15.30 je zagorelo v športni dvorani Tabor v središču Ljubljane. Kot so sporočili iz PU Ljubljana, je škode za približno 50 tisoč evrov.

Posredovali so policisti, ki so kraj zavarovali, in gasilci, ki so požar pogasili.

Zaradi požara so morali iz objekta evakuirati šest oseb, poškodovan ni bil nihče.

Po zbranih podatkih je bilo ugotovljeno, da se je požar razvil na strehi objekta, kjer je potekala obnova, nato pa se je razširil na celotno ostrešje. Ker obstaja sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, se kriminalistična preiskava nadaljuje.