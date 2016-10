FOTO: Tako se je končala nesreča pri Mislinji

MISLINJA – V petek ob 19.25 sta na cesti med Mislinjsko Dobravo in Mislinjo trčili dve vozili.

Gasilci PGD Slovenj Gradec so kraj nesreče zavarovali, usmerjali promet, izvedli protipožarno zaščito, nevtralizirali razlite tekočine in pomagali pri odvozu vozila, so na svojem facebooku zapisali gasilci.