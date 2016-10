FOTO: Tako je ropar grozil s pištolo. Ga prepoznate?

KRANJ – »V nedeljo ob 22.25 je bil v Pinkiju izveden oboroženi rop. Hvalabogu ni bil nihče poškodovan. Vse informacije zaželene in nagrajene.« Tako se glasi zapis ob desetih fotografijah, ki jih je objavila omenjena restavracija na svojem facebook profilu.

Fotografije prikazujejo, kako storilec drži v roki pištolo in z njo nekomu grozi.

Ali je v povezavi z dogodkom kaj novega oziroma ali so storilca že našli, smo preverili tudi na PU Kranj, kjer so v ponedeljek policisti o dogodku poročali takole: »Pozno zvečer okoli 22.20 je bil izvršen rop okrepčevalnice na Primskovem v Kranju, ki sta ga z grožnjo in z orožjem izvršila neznana storilca. Visoka sta okoli 180 cm. Oblečena sta bila v temna oblačila, s kraja pa sta se odpeljala s kolesi. Prilastila sta si manjši znesek denarja.«