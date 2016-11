FOTO: Tako je huda nesreča zaradi zbitega pešca zaprla avtocesto

SNEBERJE – Na avtomobilski cesti pred izvozom Sneberje v smeri Maribora se je ob 9.27 zgodila prometna nesreča , v kateri je tovorno vozilo zbilo pešca, so sporočili iz PU Ljubljana. Avtocesta je bila zaradi nesreče zaprta skoraj tri ure, nastali so večkilometrski zastoji.

Policisti po besedah tiskovne predstavnice PU Ljubljana Nataše Pučko opravljajo ogled kraja nesreče in ostale predvidene ukrepe, na kraju pa naj bi bili prisotni tudi reševalci, ki so oskrbeli povoženega pešca.

Cesta je bila nekaj časa zaprta, trenutno pa so posledice nesreče že odstranili. Ostaja trikilometrski zastoj, ki sega na severni obvoznici do Novih Jarš in na vzhodni od industrijske cone Moste proti Sneberjam, poroča prometnoinformacijski center.