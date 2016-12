FOTO: Ta avtomobil so ukradli v Franciji

NOVO MESTO – Policisti PU Novo mesto so v petek na avtocestnem postajališču Dul (smer Obrežje) izvajali poostren nadzor tovornega prometa in v treh urah ugotovili 25 kršitev. Največ kršitev je bilo ugotovljenih ob tehtanju tovornih vozil, preobremenjenih jih je bilo kar devet. V štirih primerih tovor ni bil pravilno zavarovan, sedem voznikov med vožnjo ni uporabljalo varnostnega pasu, eno tovorno vozilo je imelo tehnične pomanjkljivosti, pri enem je bila ugotovljena prekoračitev hitrosti, preostale kršitve pa so se nanašale na nepravilnosti dokumentov. Kar 14 tovornih vozil je bilo zaradi hujših kršitev izločenih iz prometa, to pa pomeni skoraj četrtino vseh ustavljenih in kontroliranih tovornih vozil.

Med poostrenim nadzorom prometa so kontrolirali tudi voznike osebnih avtomobilov. Pri kontroli dokumentov in preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu VW touarega, ki ga je vozil državljan BiH, je bilo ugotovljeno, da je bil avtomobil ukraden v Franciji. Vozilo so policisti zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.