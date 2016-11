FOTO: Svojega psa z žlebom ubranila pred pitbulom

DOL PRI HRASTNIKU – »Joj, na sosedovega pitbula sem se spravila s plehnatim žlebom, ko je napadel mojega psa. Strašansko srečo sem imela, da ni skočil še vame, saj so ti psi tako krvoločni. Takrat sploh nisem premišljevala o tem, samo lopnila sem ga, zdaj pa se vedno bolj zavedam, da bi lahko raztrgal mene in mojega psa,« je še vedno vidno razburjena Blažena Kandolf, čeprav se je zanjo grozljiv dogodek zgodil konec prejšnjega tedna, tik pred prazniki.



Ko je tega dne hotela odpeljati na sprehod svojega labradorca Toya, jo je takoj, ko je odprla hišna vrata, čakalo neljubo presenečenje. Tam sta namreč že čakala sosedova psa, eden lovski – prepeličar, drugi pitbul. »Moj prijazni Toy se ju je tako zelo ustrašil, da se mi je iztrgal iz rok in ušel zadaj za hišo, proti dvorišču. Sosedova psa pa za njim. Pitbul ga je prijel za vrat in ga grizel, lovski pa ga je grizel zadaj, po stegnih in hrbtu. Grozno je bilo,« pripoveduje.



A Toyeva lastnica ni stala križem rok, ampak je pograbila pločevinasti žleb, ki ji je bil najbližje pri roki, in večkrat lopnila pitbula. Seveda takrat sploh ni vedela, kako nevarni psi so to, nam razloži. V tistem trenutku je prihitel sosed, pravzaprav oče lastnice obeh psov, in napadalca poklical. Na srečo vseh sta ga ubogala in prenehala gristi Toya.

