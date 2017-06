FOTO: Strojevodja Jože skočil iz letala in umrl

MURSKA SOBOTA – Izjemno žalostno so se v včerajšnjo prvo junijsko nedeljo prebujali številni Prekmurci, še zlasti svojci, padalski kolegi, prijatelji in znanci 47-letnega Jožeta Veldina - Džoužija iz Murske Sobote. Z Madžarskega je namreč mednje udarila novica o sobotni tragediji: v padalski nesreči v Siofoku ob Blatnem jezeru je umrl najbolj znani pomurski padalec. Nesreča se je zgodila zgodaj zvečer, skope informacije madžarskih policistov govorijo o tem, da je slovenski padalec v še neznanih okoliščinah strmoglavil v bližini letališča Siofok-Kiliti. Policija s pomočjo strokovnjakov primer preiskuje, znano pa je, da se predsedniku Padalskega kluba Skeri-fly po skoku iz ultralahkega letala ni odprlo padalo. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl. Džouži je bil eden najizkušenejših prekmurskih in slovenskih padalcev, za njim je več kot 25 let skakanja s padalom in približno skoraj 4500 uspešnih skokov, bodisi samostojno bodisi v dvoje, v tandemu.

