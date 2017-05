FOTO: Strela udarila v gospodarsko poslopje, ognja niso mogli pogasiti

ČEKOVNIK – V torek nekaj po 14. uri se je nad območjem Čekovnika in širše okolice v občini Idrija razbesnelo neurje. Ob tem je zaradi udara strele zagorel kozolec v velikosti 15 krat 7 metrov, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Domačini so skušali ogenj pogasiti, vendar jim to ni uspelo. Iz kozolca jim je pred ognjem uspelo umakniti le dva kmetijska traktorja, gospodarsko poslopje pa je v celoti pogorelo skupaj z ostrešjem in drugim kmetijskim orodjem. V požaru so bili uničeni nakladalna in traktorska prikolica, vitel, kolo z motorjem, obračalnik, stiskalnica za sadje in več kubičnih metrov desk.

Požar so pogasili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Idrija in PGD Vojsko. Višino gmotne škode, ki je nastala v požaru, še ocenjujejo. Idrijski policisti, ki so prav tako prišli na kraj dogodka, so tujo krivdo izključili. O ugotovljenih dejstvih bodo obvestili pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.