FOTO: Strašno trčenje, voznica je umrla na kraju nesreče

TEPANJE – Ob 11.50 so policiste obvestili o hudi prometni nesreči na avtocesti Maribor–Ljubljana, približno dva kilometra pred cestninsko postajo Tepanje v smeri Ljubljane.

Kot je sporočil tiskovni predstavnik mariborske policijske uprave Miran Šadl, sta bili v nesreči udeleženi eno osebno in eno tovorno vozilo. Tja so poslali policiste, gasilce in reševalce. Policisti so ugotovili, da je voznica osebnega avtomobila, ki je trčila v zadnji del tovornega vozila, na kraju prometne nesreče umrla.

Avtocesta A1 je v smeri proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta. Promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Zastoj nastaja tudi na izvozu Slovenska Bistrica jug, pa poroča prometnoinformacijski center.

