FOTO: Število poškodovanih v opoldanski nesreči je naraslo

SLOVENJ GRADEC – Število poškodovanih v nesreči, ki se je zgodila minuto čez poldne in v kateri je bilo po prvih podatkih poškodovanih pet oseb, se je povzpelo.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, sta ob 12.01 v naselju Šmartno pri Slovenj Gradcu, občina Slovenj Gradec, čelno trčili osebni vozili.

Gasilci PGD Slovenj Gradec so do prihoda policije in reševalcev ZRCK Ravne na Koroškem nudili prvo pomoč šestim poškodovanim osebam, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja vozil, usmerjali promet, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom in očistili cestišče ter pomagali pri odstranitvi vozil s ceste.

Poškodovane osebe so z reševalnim vozilom prepeljali v slovenjgraško bolnišnico.

O dogodku so bili obveščeni vsi pristojni.