FOTO: Ste videli nesrečo s pobegom? Uroš za informacije ponuja nagrado

ROGOZA, MIKLAVŽ – Bralec Uroš je na facebooku sporočil, da se je v nedeljo okrog 16. ure na cesti med Rogozo in Miklavžem zgodila prometna nesreča s pobegom.

Povzročitelj je skozi ovinek pripeljal po sredini ceste, zato se mu je morala oškodovanka umakniti s cestišča in se je pri tem prevrnila z vozilom. Priče dogodka, ki so se istemu vozniku kasneje tudi same morale umikati, žal, niso videle registrskih oznak.

Če ima kdor koli kakšen podatek o pobeglem vozniku ali vozilu (svetli peugeot 306, 307 ...), mu Uroš za informacije ponuja nagrado.