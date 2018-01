FOTO: Ste videli to mladoletnico?

HOTINJA VAS – Neznano kam je odšla Sucria Ajrizi, stara 17 let, iz Hotinje vasi. Nazadnje je bila videna 13. januarja ob 9. uri v Hotinji vasi.

Sucria Ajrizi je srednje postave, višine 165 cm, številka čevljev 38, polt kože temnejše barve, ovalnega obraza, rjavih oči, dolgih kostanjevih ravnih las segajočih do ramen, ima tetovažo krone na podlahti desne roke in tetovažo neznane črke na zgornjem levem delu prsnega koša, nima posebnosti v govoru, govori slovenski in romski jezik. Oblečena je v belo jakno, hlače modre barve iz džinsa, obuta je v črne športne copate znamke Nike.

»Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosimo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200,« naprošajo policisti.