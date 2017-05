FOTO: Ste videli Marijo? Je slabotna in težko hodi, družina prosi za pomoč

PEPELNO – Sinoči so policiste obvestili, da je od 17. ure pogrešana 82-letna Marija Podgoršek iz Pepelnega. Ko so jo nazadnje videli, je bila obuta v škornje in oblečena v zelen pulover ter karirasto krilo. Pogrešana je slabotna in težko hodi.

Policisti celjske policijske postaje in policisti policijske postaje vodnikov službenih psov iz Celja so takoj po prijavi ob pomoči svojcev in gasilcev PGD Šmartno v Rožni dolini preiskali okolico, bližnje objekte in zbrali obvestila. Danes iskalno akcijo nadaljujejo, pridružili so se jim tudi predstavniki enote reševalnih psov, ki so usposobljeni za iskanje oseb.

Vse, ki so pogrešano Marijo Podgoršek morda opazili, policija prosi za informacije.