FOTO: Ste slišali, kaj so našli v prtljažniku avtomobila blizu Ljubljane?

GROSUPLJE – V četrtek so grosupeljski policisti pri izvajanju rednih nalog imeli v postopku voznika osebnega vozila volkswagen golf, v vozilu pa sta bila še dva potnika.

Pri pregledu vozila je bila v prtljažnem prostoru opažena večja količina gob štorovk in pripomočke za nabiranje (orodje). Zaradi suma kršitve Uredbe o varstvu samoniklih gliv so bili predmeti zaseženi, o kršitvi pa so obvestili tudi gozdarskega inšpektorja.

Na koncu so ugotovili, da so gobarji nabrali kar 27,8 kilograma bog, kar presega večkratno dovoljeno količini nabranih gob na posameznika v enem dnevu.