FOTO: Ste ga videli? Fotografija je iz bolnišnice

LJUBLJANA, MARIBOR – Kdo ve, kje v tem trenutku je eden najslovitejših balkanskih ubežnikov, 37-letni Srb Saša Marijančević? Niti slovensko pravosodje tega ne ve, pa čeprav bi ga tako rado zvabilo v našo državo. Za njim je razpisano iskanje, te dni so podatek o tem objavili tudi na spletnih straneh slovenske policije. »Osebo išče mariborsko okrožno sodišče na podlagi razpisane mednarodne tiralice zaradi postopka, ki ga vodi v povezavi s kaznivim dejanjem velike tatvine,« nam je pojasnil uradni govorec slovenske policije Drago Menegalija.



Pozna recept za beg



Marca 2012 je Marijančević za volanom honde v Ljubljani na Tacenski cesti zakrivil prometno nesrečo. Ranjenega so odpeljali v klinični center. Ker pa se je izkazalo, da je bila honda ukradena, je kajpak postal tudi osumljenec za kaznivo dejanje, zato so pred njegovo bolnišnično sobo postavili policijsko stražo. Srbsko govoreči moški pri sebi pravih dokumentov ni imel, osebnih podatkov pa ni hotel izdati, zato so ga možje postave fotografirali kar ležečega na postelji in s fotografijo za pomoč pri identifikaciji zaprosili kolege iz balkanskih držav. A še preden so prejeli odgovor in opozorilo, da je treba na tega nepridiprava zares skrbno paziti, saj rad spektakularno pobegne, je bilo že prepozno.

