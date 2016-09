FOTO: Starši odprli vrata, sin Siniša (32) streljal na policiste

MARIBOR – Policisti so včeraj predstavili podrobnosti petkove policijske akcije, pri kateri je 32-letni osumljenec streljal na moža v modrem. Incident se je zgodil v petek nekaj minut pred 6. uro zjutraj, ko so policisti potrkali na vrata stanovanjske hiše v Zgornjih Poljčanah, v rokah so imeli odredbo sodišča za hišno preiskavo. Izvedeli smo, da gre za stanovanjsko hišo družine Frank, do zob oboroženim policistom so odprli prestrašeni starši. Ker so policisti dejali, da želijo govoriti s Sinišo, sta oče in mati sina poklicala v spodnje nadstropje. Namesto da bi sodeloval pri hišni preiskavi, pa so policisti doživeli šok.

