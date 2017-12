FOTO: Sta nakit in denar vaša? Ne vedo, kdo je lastnik

LJUBLJANA – Policisti PP Ljubljana Bežigrad so 11. decembra odvzeli prostost državljanu Češke, ki je bil zaloten pri poskusu vloma v stanovanjsko hišo v Stožicah.

Naslednji dan so ga privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.

Osumljencu so zasegli predmete (nakit in denar: 60 USD v različnih apoenih, 600 SRB DINAR v različnih apoenih, 940 EUR v različnih apoenih, 40 EUR v različnih apoenih, 5 HR KUN in 100 HR lip), za katere obstaja sum, da izvirajo iz kaznivega dejanja.

Če lastniki prepoznajo svoje predmete, naj se zglasijo na PP Ljubljana Bežigrad, kjer jih lahko prevzamejo ob predložitvi dokazila o lastništvu.