FOTO: Sredi zaledenelega ribnika otroške sani

MARIBOR – V torek ob 11.58 so gasilci prejeli obvestilo, da so med otroško igro sanke zdrsnile iz obrežja na poledenel ribnik. Gasilci so se na prošnjo odzvali in pomagali rešiti sani: »Gasilec je oblečen v obleko za reševanje na vodi in hansa board desko odšel do pobeglih otroških sani – bob. Ob vrnitvi sani smo v očeh otroka videli veselje.«

Pohvalno je, da otrok ali starš nista reagirala nespametno in sama odšla po sani, izpostavljajo gasilci in dodajajo, da nnikoli ne vemo, kako debel je led in kdaj se lahko pod nami tudi zlomi.