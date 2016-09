FOTO: Sredi Maribora tragično ugasnilo življenje Žige (18)

MARIBOR – »Ena zvezdica več na nebu. Počivaj v miru,« je zapisala prijateljica 18-letnega Žige Zevnika iz Malečnika pri Mariboru, potem ko se je v nedeljskih večernih urah s svetlobno hitrostjo razširila tragična novica. Mariborski policisti so nesrečo, ki se je v predsinoči malo po 19. uri zgodila pri zgradbi Telekoma, ki v mestu pod Pohorjem nosi ime džamija, opisali: »Osemnajstletni voznik je vozil neregistrirano kolo z motorjem. Ko je pripeljal v križišče, je pri zeleni luči na semaforju zapeljal v levo, pri čemer pa ni pustil mimo vseh vozil, ki so v križišču vozila naravnost v nasprotni smeri.« V kolo z motorjem je najprej trčil en avtomobil, nato pa je Žigo odbilo še na drugega, ki je v istem času pripeljal po desnem prometnem pasu, nakar je obležal na tleh.



Telefon zvonil v prazno



»Ne morem verjeti, kaj se je zgodilo. Še nekaj minut pred nesrečo sva bila skupaj. Odpeljal me je domov na Tezno, tam sva se poslovila, nakar se je odpeljal z motorjem. Dobre pol ure sem ga poskušal dobiti na telefon, a je zvonil v prazno. Stokrat sem klical, a ni bilo odgovora. Zatem sva se z očetom odpeljala proti mestu. V križišču pri džamiji sem videl ležati motor. Očetu sem naročil, naj nemudoma ustavi. Bil je Žigov motor. Medtem je tja prispel tudi njegov oče,« nam je včeraj vidno prizadet in ves iz sebe razlagal Amar Žunić. Z Žigo Zevnikom je bil nerazdružljiv prijatelj. Amar, Žiga in Redžep Rizvanaj so bili nerazdružljiv trio. Na družabnem omrežju bo za vedno ostala nepozabljena njihova objava slike in zapisa izpred poldrugega tedna s pripisom: »Bratje, za vedno.«

