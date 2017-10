FOTO: Sredi ceste ubijal z dvema pištolama, nato še pomahal

MARIBOR – »Saj to ni več normalno. To so že razmere kot v New Yorku. Streljanje sredi belega dne, kar iz avtomobila,« nam je ob prihodu na prizorišče streljanja sredi mesta pod Pohorjem dejal eden od očividcev. Na križišču, ki ga Mariborčani imenujejo kar pri džamiji (zaradi nevsakdanje oblike Telekomovega centra, ki spominja na verski objekt), je mrgolelo policistov. Reševalci so se trudili, da bi oskrbeli enega izmed poškodovanih, ki je ležal v avtomobilu. Toda po nekaj minutah so dvignili roke. Njegovo truplo je ostalo v srebrnem chevroletu, ki je bil parkiran kar sredi vozišča. Vsi očividci so bili v šoku, eden, čigar podjetje ima nedaleč stran pisarne, nam je ogorčen razlagal: »Dogajalo se je kot v filmu. Eden je zapeljal pred drugega. Padli so prvi streli in zatem še kopica drugih pokov.«

Policisti so bili o streljanju obveščeni včeraj nekaj minut po 14. uri. Kaj se je dogajalo, v včerajšnjem popoldnevu niso natančno vedeli. Kopica policistov je v neprebojnih jopičih tekala sem in tja po Titovi cesti, a prave nevarnosti za njihova življenja ni bilo več. Kmalu po drugi uri je na Titovi cesti prometna konica.

