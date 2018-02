FOTO: Sreča v nesreči: prikolica s sekanci se je prevrnila na pločnik

BOHINJSKA BISTRICA – V ponedeljek ob 19.02 se je v krožišču v naselju Bohinjska Bistrica (občina Bohinj) prevrnila tovorna prikolica. Iz nje so se po vozišču razsuli sekanci. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so zavarovali kraj dogodka, prekopali tovor zaradi morebitnih zasutih oseb, pospravili približno 30 kubičnih metrov sekancev ter sanirali razlite motorne tekočine po cestišču, poroča uprava za zaščito in reševanje.