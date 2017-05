FOTO: Srb kriv le kraje avta, ne pa filmskega ropa

LJUBLJANA – Petar Škoro je kriv, da je v začetku februarja 2016 v Kopru ukradel toyoto rav4, se z njo odpeljal v Ljubljano, jo parkiral na Grudnovem nabrežju, jo pozneje odpeljal do Vodic in jo tam pustil. Zaradi kaznivega dejanja odvzema motornega vozila je obsojen na deset mesecev zapora, je včeraj razsodil ljubljanski okrožni kazenski sodnik Zvjezdan Radonjić.



Za 41-letnega Srba precej stroga kazen zato, ker je bilo to vozilo uporabljeno tudi v povezavi z nekim drugim kaznivim dejanjem, in sicer filmskim ropom ljubljanske draguljarne Malalan, ki se je zgodil 3. februarja. »Nobenega dvoma pa ni, da je avto v Kopru ukradel ravno on in ga pripeljal v Ljubljano. Biološke sledi namreč pričajo, da je bil edini, ki je v zadnjih 24 urah držal volanski obroč tega vozila,« je sporočil sodnik. In čeprav je prepričan, da je Škoro sodeloval tudi pri ropu draguljarne kot šofer roparjev, ki so Malalanu sunili 78 ročnih ur prestižnih znamk, skupaj vrednih kar 448.962 evrov, ga je za to dejanje oprostil, saj je bil vezan na obtožnico, »ki pa je v nepremostljivem nasprotju s samo seboj«.



Škoro je bil obtožen, da je roparje v tem avtomobilu počakal na Grudnovem nabrežju ter jih nato odpeljal do Vodic, kjer so se presedli v drug avtomobil ter izpuhteli iz Slovenije. Tožilstvo pa je tik pred koncem sodnega procesa obtožbo spremenilo in ga ni več bremenilo, da je bil prevoznik roparjev, ampak je tudi njega postavilo v vlogo roparja. Zgodbo je namreč na glavo obrnil mestni redar Branko Ošep, ki je povedal, da sta s sodelavcem tistega dne v bližini Zoisove ceste opazila več policistov in kriminalistov ter njihovih vozil in sklepala, da se je zgodilo nekaj velikega. Z Gallusovega nabrežja je nenadoma pritekel moški in prečkal cesto na Grudnovo nabrežje, kjer se je z desne strani usedel v avtomobil (šlo je prav za v Kopru ukradeno toyoto), ki je nato na vso moč speljal. Na sodišču je v tej osebi prepoznal Škora.



V spremenjeni obtožbi Škoro torej ni bil več voznik, ampak ropar. Obramba je bentila in opozarjala na konfuzno in neskladno obtožnico, ki naj bi mu tako po eni strani očitala, da je tekel v avto, po drugi pa, da je bil voznik. V obrazložitvi sodbe je Radonjić dejal, da je prepričan, da je Škoro v toyoti res čakal na roparje in jih odpeljal do Vodic, a ga zaradi tega ne more spoznati za krivega, saj mu obtožba tega ni več očitala. »Sodišče je vezano na obtožbo kot celoto, torej z obrazložitvijo vred, modificirana obtožba pa z obrazložitvijo ni bila več skladna.« Tožilstvo ni pojasnilo, kakšno vlogo naj bi Škoro imel pri ropu, saj je sicer obrazložilo vlogo vsakega roparja posebej. Če bi bil Škoro v obtožbi še vedno naveden kot voznik, bi bil zagotovo obsojen. »Vemo, da je kriv, a ga ne moremo obsoditi, ker smo vezani na obtožbo,« je sklenil sodnik.



Petar Škoro je torej obsojen le zaradi tatvine vozila, večji del prisojene mu kazni pa je tako ali tako odslužil že v priporu, v katerem je od 23. septembra 2016. Tožilstvo je kajpak kar takoj napovedalo pritožbo.