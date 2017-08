FOTO: Spletni milijonar žrtev kriminalnega kartela

LJUBLJANA – Pred enim letom se je nad primorskimi tlemi zgodila ena bolj skrivnostnih in nenavadnih letalskih nesreč, kar jih pomnimo pri nas – v okolici Ajdovščine je padlo letalo, v katerem so umrli pilot in trije potniki; vsi štirje so bili nemški državljani, vračali pa so se iz Benetk. Takoj po padcu smo na Slovenskih novicah (v sodelovanju z nemškim časnikom Bild) izvedeli, kdo je bil na krovu letala piper pa32-301T – nemški milijonar Thomas Wagner, ki je svoj nekaj sto milijonov vredni poslovni imperij Unister ustvaril na spletu s prodajo počitnic Nemkam in Nemcem. V naslednjih dneh so javnost dosegle podrobnosti Wagnerjevega zadnjega poslovnega potovanja, na katerem je bil v Benetkah žrtev prevare, v kateri so ga opetnajstili za poldrugi milijon evrov gotovine, ki jo je Wagner pritovoril iz Leipziga. Denar je bil varščina za kredit, ki si ga je Wagner obetal od možakarja, ki so ga vsi poznali pod imenom Levy Vass. Slednji je Wagnerju v Benetkah prav filmsko podtaknil kovček s ponarejenimi švicarskimi franki ter jo popihal, še preden so odkrili prevaro. Odsihmal italijanski in nemški (domnevno pa tudi novogoriški) kriminalisti raziskujejo sledi, ki bi pripeljale do Levyja Vassa, a zaman.

