FOTO: Sosedom streljal v okna, policistom nastavil elektriko

KRŠKO – Krški policisti so pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu 48-letnega osumljenca, ki je v okolici Krškega z zračno puško streljal v okna okoliških stanovanjskih hiš in ustrahoval prebivalce.

Med hišno preiskavo so našli in zasegli zračno puško ter več predmetov, ki izvirajo iz vloma v stanovanjsko hišo.

Filmske barikade

Ob prihodu policistov se je osumljenec skrival v stanovanjski hiši, zato so morali na silo vstopiti v objekt. Ugotovili so, da je moški kljuko vhodnih vrat povezal z električnim vodnikom, pod vrata namestil kovinsko mrežo, ki jo je prav tako povezal z električnim vodnikom, nad vrata pa vodovodno cev, da bi povzročil udar elektrike, ki bi poškodoval osebo ob vstopu.

Ob vstopu se nihče od policistov ni poškodoval, saj so uporabili ustrezna zaščitna sredstva. Tudi na dvorišču stanovanjske hiše so našli ovire z namenom poškodovanja. Nastavljenih je bilo več desk z žeblji in orodje z nameščenimi električnimi vodniki.

Čaka ga kazen

Osumljencu so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi sumov kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti, poškodovanja tuje stvari, tatvin in velike tatvine.