FOTO: Sosedje so slišali krike na pomoč, a je bilo prepozno

MARIBOR – Poročali smo že o družinski tragediji, ki se je zgodila v Mariboru . Kot nam je uspelo izvedeti, je D. G., ki je ta teden praznovala svoj 44. rojstni dan. hladnokrvno umorila svojo 74-letno mater Anko.

Zakaj se je zgodil tragični dogodek, nam uradno ni uspelo izvedeti, je bilo pa takoj ob prihodu na kraj zločina jasno, da so policisti osumljenko storitve grozljivega dejanja ujeli kmalu po dejanju.

90-letnik priča?

Kot smo izvedeli, ima osumljenka že več let psihičnih težav, z metadonsko terapijo pa naj bi se zdravila zaradi odvisnosti od mamil. Po besedah sosedov je med materjo in hčerjo zavrelo zaradi denarja. Eden izmed njih nam je celo razkril, da je hči obiskala mater ravno zato, ker je ta na zadnji delovni dan v aprilu prejela pokojnino. Isti sosed je osumljenko dan prej videl, kako je blodila po cesti, oblečena le v nogavice in usnjeno jakno.

V času, ko je hči obračunavala z materjo, naj bi bil v stanovanju tudi 90-letni moški, ki je živel z Anko. Sosedje so ga namreč videli na dvorišču kmalu po tem, ko so se iz stanovanja v drugem nadstropju slišali kriki na pomoč, storilka pa je menda jokala in kričala: »Ubila sem jo!«

