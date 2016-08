FOTO: Sosedje razkrivajo: morilec popil med 5 in 10 litri dnevno

SV. ANTON »Nekoč mi je rekel: 'Ko bom umrl, se bo o meni veliko pisalo.' In vidite, res je tako,« se je domačin Igor pridušal, češ, ko Darko Gregorič vsaj ne bi bil mož beseda. Ustavili smo se v bifeju v Pobegih, dobra dva kilometra pred Sv. Antonom, kjer je do predvčerajšnjim stanoval morilec policista Iva Žnidarčiča in zdravnika urologa Luisa Guillerma Martineza Bustamanta.

Na škropec s črnim

Pripovedi o tihem, samosvojem obiskovalcu vseh bifejev in kavarn v Sv. Antonu, sosednjih Pobegih in Bertokih ter drugih zaselkih nad Koprom, ki je po besedah gostilničarjev prevozil od 300 do 400 kilometrov na dan in popil od pet do deset litrov vina, se širijo po koprskem zaledju s svetlobno hitrostjo.

Upokojeni strugar in do leta 1981 rezervni miličnik Darko Gregorič se je rodil leta 1946 materi Elviri in očetu poštarju Stanetu.

Kot nam je zaupala soseda in Elvirina prijateljica Vilma Kavrčič, je bila to nekoč velika kmetija, ki je šla s takrat novo državo svojo pot. Kljub temu so kar solidno živeli, a Darko se očitno ni dobro znašel. Zrastel je v krepkega fanta, ki je delal kot strugar oziroma ključavničar, nazadnje v podjetju Iplas, kjer je po pripovedovanjih domačinov leta 1986 izgubil službo. »Od takrat je šlo samo še navzdol,« povedo možakarji okoli mize v bifeju v Pobegih, pili so osminko črnega.

