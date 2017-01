FOTO: Šok med preiskavo: ne boste verjeli, kaj so našli

ČRNOMELJ – Črnomaljski policisti so pridobili odredbo novomeškega okrožnega sodišča in v četrtek opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 56-letnega osumljenca v okolici Metlike.

Našli in zasegli so dve puški, okoli dva kilograma eksploziva, električne detonatorje in vrvice ter 248 nabojev, so sporočili iz PU Novo mesto.

Zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom bodo osumljenca ovadili na pristojno tožilstvo.