FOTO: Šok! Krivi so bili domačini

ŠENTJUR – Policisti Policijske postaje Šentjur so bili v prvi polovici letošnjega novembra obveščeni o sedmih velikih tatvinah, kjer so storilci ukradli sedem motornih žag, električni puhalnik, tri kosilnice na laks, škarje za železo, električne škarje za živo mejo ter multifunkcijsko žago za drevje.

Pri zadnji veliki tatvini, kjer je storilec vlomil v stanovanjsko hišo, so policisti s hitrim odzivom, čeprav osumljenca niso izsledili, zasegli obuvala in oblačila, ki jih je storilec uporabljal na kraju. Na podlagi zbranih obvestil in dokazov s kraja dejanja so šentjurski policisti izsledili tri domačine, osumljene velikih tatvin, ter pridobili podatke o osebah, ki so ukradene predmete odkupovale.

Za enega niti vedeli niso

Tri mladoletne Šentjurčane bodo policisti ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj velike tatvine, tri, ki so ukradene stvari odkupovali in preprodajali, pa zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja. Ukradene predmete so jim zasegli. Eden izmed osumljencev kaznivega dejanja prikrivanja je policistom izročil tudi dve električni motorni žagi, ki sta izvirali iz kaznivega dejanja, ki ga oškodovanec do takrat še ni zaznal in prijavil. Vsem oškodovancem so policisti ukradene predmete vrnili.

Policisti Policijske postaje Šentjur so v zadnjem obdobju preiskali tudi štiri velike tatvine, kjer so neznani storilci vlomili v avtomatsko avtopralnico v poslovni coni v Šentjurju. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je kazniva dejanja izvršilo pet oseb. Vsi bodo kazensko ovadeni, so sporočili iz PU Celje.