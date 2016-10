FOTO: To so posnetki kraja, kjer so našli mrtvega moškega

MURSKA SOBOTA – Okrvavljen nož so našli v bližini avtocestenega odseka, kjer so zjutraj našli moško truplo. Vozni pas med Mursko Soboto in Vučjo vasjo je proti Mariboru zaprt že več ur.

O dogajanju na avtocesti smo poročali že tukaj.

Kot smo poročali, je bil OKC Murska Sobota obveščen o nesreči ob 6.40. Takrat je bilo rečeno, da je bil na avtocesti na mostu čez reko Muro najden mrtev moški.

Policija za zdaj ne daje izjav in pojasnil v povezavi z dogodkom, o sumljivih okoliščinah pa pričajo tudi fotografije.

Vse, ki so prometno nesrečo videli ali vedo za kakšne podatke v tej zvezi, naprošajo, naj to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.