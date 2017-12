FOTO: To so posledice strašne nesreče, v kateri je umrla 45-letnica

PRELOGE PRI KONJICAH – V soboto se je na cesti zunaj naselja Preloge pri Konjicah zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ugasnilo življenje 45-letne sopotnice v vozilu, ki je sedela na zadnjem levem sedežu. Policisti PU Celje so bili o nesreči obveščeni okoli 21.30.

Kot smo že poročali, je 28-letni voznik osebnega vozila, doma iz Zreč, vozil iz smeri Slovenskih Konjic proti Zrečam. Zunaj naselja Preloge pri Konjicah je v preglednem desnem ovinku zapeljal v levo, prek neprekinjene ločilne črte, na nasprotnosmerno vozišče. Policija je v bolj podrobnem poročilu razkrila, da je v tistem trenutku iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 19-letni voznik osebnega vozila, doma iz Slovenskih Konjic. Ta se je poskušal trčenju izogniti tako, da je zapeljal na levosmerno vozišče, drugi voznik pa je prav tako sunkovito zapeljal nazaj na svoj vozni pas. V močnem trčenju je vozilo 28-letnega voznika odbilo desno in z vozišča, kjer je zdrselo po travniku, se prevrnilo na streho ter obstalo na ograji ob stanovanjski hiši. Vozilo, ki ga je vozil 19-letni voznik, pa je obstalo na vozišču.

Povzročitelj nesreče, ki je bil v vozilu sam, je bil lažje poškodovan, lažje poškodbe so utrpeli tudi 19-letni voznik, sopotnik v vozilu, ki je sedel spredaj, in sopotnica, ki je sedela na zadnjem sedežu na desni strani. Zaradi hudih poškodb pa je na kraju umrla 45-letna sopotnica, ki je sedela na zadnjem levem sedežu.

Kako hudo je bilo trčenje, kažejo tudi fotografije s prizorišča. Objavili so jih gasilci PGD Slovenske Konjice, ki so posredovali na kraju nesreče.

To je letošnja 18. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje. V istem obdobju lani je v prometnih nesrečah umrlo 21 ljudi, lani v vsem letu pa 22. Zadnja lanska prometna nesreča se je zgodila prav na silvestrovo.

Ob tem voznike opozarjajo, naj bodo danes še posebej pozorni, in jih pozivajo, naj ne sedejo za volan, če bodo pili alkohol. Tudi sicer bodite v prometu strpni in previdni ter pazite nase in na druge udeležence cestnega prometa, so še dodali pri PU Celje.