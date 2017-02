FOTO: To so posledice požara v Lendavskem naselju

MURSKA SOBOTA – V torek ob 16.30 so iz uprave za zaščito in reševanje sporočili, da je v Ledavskem naselju v Murski Soboti prišlo do velikega požara. Zagorelo je ostrešje stanovanjske hiše, gasilci PGD Murska Sobota pa so požar pogasili.

V požaru se po prvih podatkih ni nihče poškodoval, višina gmotne škode pa za zdaj še ni znana, v vsakem primeru pa bo velikanska, saj je uničena hiša v elitnem murskosoboškem naselju.