FOTO: To so posledice nesreče, v kateri je ugasnilo življenje najstnika

KOPER – Kot smo poročali, so PU Koper obvestili, da je za posledicami nesreče, do katere je prišlo 25. decembra, umrl 19-letni sopotnik.

Do usodne nesreče je prišlo nekaj po 23. uri. Policisti so ugotovili, da je 24-letni voznik pred odcepom za Bertoke dohitel osebni avto, v katerem sta bila 19-letnika in trčil v zadnji del vozila. To je odbilo v nabrežino, kjer se je prevrnilo in pristalo na hitri cesti. Gasilci so za reševanje ujetih v razbitinah uporabili tehnični poseg, huje poškodovani osebi pa so odpeljali v izolsko bolnišnico. Tam je 19-letnik tudi preminil.