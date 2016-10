FOTO: To so posledice nesreče, v kateri je ugasnilo življenje

PREZID – V ponedeljek ob 18.33 je na cesti med Prezidom in Zaplano (občina Vrhnika) s ceste zletel osebni avto. V nesreči sta bili udeleženi dve osebi. Da je bila ena lažje poškodovana, druga pa je zaradi poškodb umrla na kraju samem, smo že poročali.

Gasilci Stara Vrhnika in GBL so odklopili akumulator, pomagali reševalcem in za potrebe policije razsvetlili mesto nesreče, iz osebnega avta izvlekli umrlo osebo in jo prenesli do pogrebnega vozila, so zapisali o dogodku.