FOTO: To so posledice hude nesreče, voznica izgubila nadzor nad vozilom

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI – Policisti PU Murska Sobota so bili v sredo obveščeni o hujši prometni nesreči, ki se je ob 21.49 zgodila na pomurski avtocesti. Med vožnjo iz smeri Maribora proti Lendavi je pred izvozom Grabonoš (občina Sveti Jurij ob Ščavnici) voznica osebnega vozila izgubila nadzor nad vozilom.

Najprej se je zaletela v ograjo, pri tem jo je obrnilo na streho in se je večkrat prevrnila. Gasilci GB Maribor in gasilci PGD Gornja Radgona so s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila. Na pomoč so priskočili tudi reševalcem NMP ter po cestišču posuli vpojna sredstva in ga očistili.

Poškodovano osebo so reševalci NMP Lenart odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostala na zdravljenju.