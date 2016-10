FOTO: To so posledice hude nesreče, v kateri je umrla peška

VELENJE – Zjutraj ob 6.22 so gasilci PGD Velenje prejeli klic nujne medicinke pomoči ZD Velenje o prometni nesreči v Šaleku, ki se je zgodila na prehodu za pešce .

»Ob prihodu na lokacijo v križišču za predorom smer Slovenj Gradec smo ugotovili, da je poltovorno vozilo citroen, ki je vozilo iz smeri Slovenj Gradca proti Velenju, povozilo peško, ki jo je nato odbilo na nasprotni vozni pas, kjer jo je zbilo drugo osebno vozilo ford focus. Zbita peška je obležala na cestišču, kjer so jo prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Velenje. Peška je na kraju nesreče umrla in ji žal ni bilo pomoči,« so sporočili velenjski gasilci, ki so nam posredovali tudi zgornje fotografije.

Gasilci so zavarovali območje, namestili varovalno cestno signalizacijo, preusmerili promet skupaj s policijo PP Velenje ter razsvetlili kraj nesreče. Cesta je bila dlje časa popolnoma zaprta, obvoz je bil prek Šaleka. Intervencija je bila za gasilce zaključena ob 7.35, preiskavo so nadaljevali še kriminalisti in prometni policisti iz Celja.

Peška naj bi bila po dozdajšnjih podatkih stara 45 let.