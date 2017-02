FOTO: To so posledice hude nesreče, umrla je mladoletnica

MARKOVŠČINA, MATERIJA – Da se je danes zgodaj zjutraj na območju PU Koper zgodila huda nesreča, v kateri je ena oseba umrla, smo že pisali .

Anita Leskovec iz PU Koper je pojasnila, da so bili o nesreči med Markovščino in Materijo obveščeni ob 5.19: »20-letni voznik iz Hrpelj je z osebnim avtomobilom v ovinku zletel s ceste in z desnim bokom trčil v drevo. Od tam ga je odbilo na drugo stran ceste, kjer je čelno trčil v drevo. V nesreči je umrla 16-letna sopotnica. Vozniku je alkotest pokazal 0,70 mg/l.«

Cesta je bila zaradi nesreče zaprta do 8.43.