FOTO: To so posledice hude nesreče na štajerki

DRAMLJE – Kot smo že poročali, je bila v nedeljo popoldne štajerska avtocesta zaradi nesreče zaprta. Ob 15.18 sta za predorom Golo rebro proti Celju trčili osebni vozili.

Gasilci PGD Slovenske Konjice in PGD Zreče so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in pomagali reševalcem. Reševalci RP Slovenske Konjice so eno poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Celje.