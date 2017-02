FOTO: To so posledice hude nesreče: dva ukleščena, trije poškodovani

KOČKI VRH – V četrtek ob 15.58 sta na cesti na Kočkem Vrhu, občina Sveti Jurij ob Ščavnici, trčili osebni vozili.

Posredovali so gasilci PGD Gornja Radgona in JZZPR Maribor, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in s tehničnim posegom rešili ukleščeni osebi ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Gornje Radgone.

Ti so tri poškodovance oskrbeli in jih prepeljali v nadaljnjo oskrbo v murskosoboško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.