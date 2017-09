FOTO: To so policisti našli pri 42-letnici

KOČEVJE – Policisti so v torek v dopoldanskem času v okolici Kočevja na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 42-letni občanki zaradi suma posesti prepovedane droge.

Zasegli so devet sadik, višine med 130 in 330 centimetri, ki so bile posajene v cvetličnih lončkih in za katere se sumi, da so prepovedana droga konoplja rastlina.

Proti kršiteljici bodo po opravljeni analizi uvedli hitri postopek zaradi kršitve zakona o proizvodnji prepovedanih drog ter prometu z njimi.