FOTO: To so policisti našli pri 23-letnem vozniku avtobusa

ZASEGLI SO JO

GRUŠKOVJE – Policisti so v soboto, 22. oktobra, v sklopu načrtovanega poostrenega nadzora pri vozniku avtobusa, 23-letnem državljanu Bosne in Hercegovine, našli tri zavoje s prepovedano drogo konopljo, v skupni neto teži 550 gramov, so sporočili iz PU Maribor.

Policisti so prepovedano drogo zasegli, tujca pridržali in ga 23. oktobra skupaj s kazensko ovadbo predali preiskovalni sodnici.