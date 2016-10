FOTO: To so našli pri 39-letniku

LJUBLJANA – Policisti PP Ljubljana Bežigrad so v začetku meseca na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo na Topniški ulici v Ljubljani pri 39-letnem Ljubljančanu zaradi suma posesti in gojenja prepovedane droge.

Pri preiskavi so zasegli približno 200 gramov posušene konoplje in 20 sadik. Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo, so sporočili iz PU Ljubljana in dodali fotografije.