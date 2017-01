FOTO: To so junaki, ki so iz ledene reke rešili moškega

LJUBLJANA – »Moščanski policisti so včeraj okrog 11.40 posredovali na podlagi obvestila občana, da je v reki Ljubljanici pri Vevškem mostu oseba. Policisti so nemudoma odšli tja, skupaj s prijaviteljem naredili t. i. človeško verigo, vstopili v reko in uspešno potegnili moškega iz vode,« so sporočili iz PU Ljubljana.

Moški ni več dihal, zato so policisti nemudoma začeli postopek oživljanja, ta pa je bil uspešen. Policisti so moškega predali v oskrbo reševalcev, po prvih podatkih pa nima poškodb, bil je le podhlajen.

Doslej zbrana obvestila o dogodku ne kažejo na nesrečo, so še zapisali policisti v sporočilu za javnost in dodali, da so s hitrim ukrepanjem glede na vremenske razmere, saj je bila nizka temperatura ozračja in temperatura vode zgolj nad lediščem, nedvomno preprečili smrt moškega.