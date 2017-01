FOTO: Snega 17 cm, na cestah pa tak kaos

NOVO MESTO – »Danes med 6.00 in 13.30 se je na območju PU Novo mesto zgodilo že 13 prometnih nesreč. V petih se je osem oseb poškodovalo, med njimi najmanj ena huje, v osmih pa je nastala premoženjska škoda,« je v sporočilu za javnost zapisala Alenka Drenik. Kot smo danes že poročali, je na jugovzhodnem delu Slovenije zapadlo nekaj centimetrov snega , ki je sicer številne naše bralce zelo razveselil, vsaj tako pričajo njihove vesele fotografije.

Neprilagojena vožnja

Drenikova je zapisala, da je vzrok večine prometnih nesreč neprilagojena hitrost razmeram na vozišču. »Voznikom svetujemo dodatno previdnost, saj so ceste predvsem na izpostavljenih delih spolzke, ponekod pa je na vozišču še vedno sneg. Vozniki naj hitrost zmanjšajo in prilagodijo razmeram na cesti, prilagodijo pa naj tudi varnostno razdaljo do vozil, ki vozijo pred njimi. Vozniki naj se izogibajo situacijam, v katerih bi bilo treba nenadno zavirati, vožnja skozi ovinke pa naj bo umirjena in počasnejša kot v razmerah, ko so ceste suhe.«

Ste opazili kaj nenavadnega? Bi to radi sporočili našim bralcem? Pošljite nam informacije prek spodnjega obrazca.