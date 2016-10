FOTO: Smrt v cerkveni lopi

BREZNICA – Sredi noči je zagorelo v Breznici, nasproti župnijske cerkev. Ob alarmiranju so na požarišče poleg prostovoljnih lokalnih gasilcev prihiteli tudi jeseniški poklicni gasilci. Objekt je ob njihovem prihodu gorel kot bakla. Po koncu gašenja so gasilci vstopili v objekt, v katerega se je pogreznila streha, in ob gašenju manjših žarišč opazili, da je v notranjosti moško truplo.

Primer je prevzela policija, ki je bila še danes na samem kraju dogodka. Preiskovalci so podrobno pregledovali vsak centimeter ožganih delov prostora, njihovo uradno poročilo pa še čakamo. Po neuradnih informacijah je v leseni skladiščni lopi, ki je bila namenjena za skladišče cerkvene robe, preminil domačinom dobro znan moški.

Več podrobnosti v jutrišnji tiskani izdaji.