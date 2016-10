FOTO: Slovenski rop stoletja tudi vse bolj krvav

Kmalu bo od ropa stoletja na Slovenskem minilo 11 let, a daleč od tega, da v povezavi z njim ne bi še potekali postopki. Slišati je, da naj bi organi celo preiskovali nekatere najemnike sefov v banki SKB, ali so govorili resnico o tem, kaj vse naj bi jim iz njih pokradli roparji. Kar se rednih sodišč tiče, pa je bila pred kratkim dokončno zapečatena usoda roparjev, Dejana Vidmarja in Saša Noseta. Prejšnji teden sta izvedela, da je vrhovno sodišče brez omahovanja zavrnilo njuni zahtevi za varstvo zakonitosti, plačati pa bosta morala po tisoč evrov sodne takse.



Kot scena v akcijskem filmu



Obsojena sta bila na po 14 let zapora, enotna kazen za Vidmarja pa je bila še za leto dni višja, saj so mu preklicali pogojno obsodbo zaradi prikrivanja, ker so med hišno preiskavo pri njem našli ukradene slike Ivana Groharja.



Skupina nepridipravov je v noči na 1. november 2005 vstopila v bančni prostor s sefi, v katerih so imeli ljudje shranjene dragocenosti, s pomočjo varilnega aparata so začeli vdirati v njih, proti jutru pa s plenom izpuhteli v neznano. Po preiskavi je policija obvestila javnost, da so vlomili v kar 428 sefov in povzročili za 32 milijonov evrov škode, tožilka Blanka Žgajnar pa je del obtožnice tik pred koncem sojenja spremenila – škode naj bi bilo za najmanj 16,8 milijona.

