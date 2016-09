FOTO: Slovenski policisti zasegli avto za 50.000 evrov

SEŽANA – Pred slabim mesecem so policisti v Sežani ustavili range roverja evoqua, v katerem sta bila državljana Italije. V postopku so ugotovili, da imata ponarejeno prometno dovoljenje in identifikacijsko nalepko. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja jima je bila odvzeta prostost.

V nadaljnjem postopku so ugotovili, da je bilo vozilo (letnik 2013), vredno približno 50.000 evrov, ukradeno v Italiji, in sicer 10. julija 2016. Pri pregledu je bilo še ugotovljeno, da so na vozilu ponarejene številke šasije, tipske nalepke in registrske tablice ter predelana elektronika.

Vozilo so zasegli, zoper oba Italijana pa sledi kazenska ovadba zaradi ponarejanja listin in prikrivanja, so sporočili iz PU Koper.