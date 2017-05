FOTO: Slovenska stavničarska afera: Spregovoril o stiku z agentom

MARIBOR – Podobno kot v preiskavi in na predobravnavnem naroku sta se 36-letni Mariborčan Željko Stokanić in njegov osem let mlajši prijatelj iz Izole Anis Dulić tudi na začetku sojenja zaradi stavničarske afere branila z molkom. »Tudi danes se ne bom zagovarjal,« je sodnici Tanji Rot razlagal Stokanić. Soobtoženi Dulić je na presenečenje vseh pripravil pisni zagovor: »Nikoli se nisem ukvarjal s športnimi stavami. Stik z igralci sem imel, ker sem za Amirja Ružnića (znanega slovenskega nogometnega agenta, op. p.) delal določene stvari. Z Aleksandrom Rajčevićem sem bil v kontaktu vsak teden, saj so se pojavili določeni zainteresirani klubi in sem mu želel pomagati,« je razlagal Dulić, ki pa na vprašanja ni želel odgovarjati.

