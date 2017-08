FOTO: Slovenka končala v priporu

DOMŽALE – Policisti PP Domžale so 10. avgusta 32-letni slovenski državljanki zasegli skupno kilogram heroina. Zaradi utemeljenega suma, da je storila kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovni v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 1. odst. 186. čl. KZ-1, so ji odvzeli prostost in jo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici okrožnega sodišča v Ljubljani. Ta je zanjo odredila pripor, so sporočili iz PU Ljubljana.