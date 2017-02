FOTO: Slovenija v šoku: pretepenega moškega krvavega snemal in objavil na facebooku

NOVO MESTO – V Sloveniji imamo morilca, ki je svoje dejanje priznal na facebooku in se opravičil. Po novem imamo še pretepača, ki je najprej brutalno pretepel moškega, nato pa ga okrvavljenega in nezavestnega snemal ter še dodatno mučil. Pri vsem tem mu je pomagala še vsaj ena oseba. Z javno objavljenega posnetka je razvidno, da je moški zares hudo poškodovan: poln je modric, oči ima popolnoma otečene, veliko krvi pa je tudi okoli njegovega vratu, zaradi česar se zdi, da bi lahko imel poškodovan vrat.

Besede so bile krive?

Dogajanje je snemalec danes ponoči v živo prenašal prek facebooka, nastali posnetek pa je bil ob nastanku tega članka še vedno dostopen javnosti.

Iz pogovora na posnetku je slišati ime enega od domnevnih storilcev, medtem ko je drugi verjetno kar ta, ki je posnetek objavil na svoji facebook strani. Iz slišanega se zdi, da je žrtev izrekla besede o materi enega od storilcev, zaradi katerih ga je ta (ali pa jih je bilo več) napadel in hudo poškodoval.

Policija potrdila

Mnogi niso prenesli pogleda na posnetek, številnim je bilo ob ogledu slabo, nekateri so se celo spraševali, ali je pristen. Na žalost so na novomeški policijski upravi potrdili, da ne gre za igro. »Intenzivna kriminalistična preiskava še vedno poteka, zato podrobnosti v tem trenutku ne moremo pojasnjevati. Lahko pa potrdimo, da so danes ponoči policisti in kriminalisti dvema osumljencema kaznivega dejanja odvzeli prostost in ju pridržali. Hudo poškodovana žrtev je v bolnišnici,« je pojasnila policija.

